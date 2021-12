Verstappen diz que conta com Hamilton na Fórmula 1 em 2022: "O normal é que regresse"

Toto Wolff, diretor da Mercedes, deixou no ar a hipótese de Hamilton não voltar à Fórmula 1 depois do polémico final da temporada 2021, em Abu Dhabi.

Max Verstappen voltou a falar publicamente depois da conquista do Mundial de Fórmula 1 e revelou que espera ter o rival Lewis Hamilton em 2022, numa altura em que não é garantido que o britânico vá continuar na competição.

"O normal é que o Lewis Hamilton regresse. As palavras que disse depois da corrida foram bastante emocionais. Conto com ele para 2022", apontou o piloto da Red Bull. "No final, ele esteve bem. É claro que tivemos os nossos momentos e estivemos irritados um com o outro, mas também tivemos bons duelos e boas manobras de ultrapassagem. Existe respeito entre nós", acrescentou a respeito da relação com o homem da Mercedes.

Verstappen foi ainda questionado sobre o título de "Sir" [ordenado cavaleiro, em Inglaterra] atribuído a Hamilton e desvalorizou, com humor. "Não posso ser Sir nos Países Baixos, mas também não é necessário. Sou piloto. O título de campeão mundial é o suficiente", atirou o neerlandês.