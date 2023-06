Verstappen conquista quarta pole do ano e a primeira em Espanha

Redação com Lusa

Verstappen deixou o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) na segunda posição, a 0,462 segundos, com o britânico Lando Norris (McLaren) em terceiro, a 0,520 segundos.

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou este sábado a quarta pole position da temporada, a primeira em Barcelona, para o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1, da sétima prova da temporada, a disputar no domingo.

O bicampeão do mundo, que somou a sua 24.ª pole na carreira, e a segunda seguida, depois de já ter sido o mais rápido no Mónaco, conseguiu a melhor volta na primeira de duas tentativas da derradeira fase da qualificação, a Q3, em 1.12,272 minutos.

Verstappen deixou o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) na segunda posição, a 0,462 segundos, com o britânico Lando Norris (McLaren) em terceiro, a 0,520 segundos.

"O carro estava muito bom. Adoro Barcelona, a pista e os fãs", disse o líder do campeonato, que conquistou uma pole em Espanha pela primeira vez na carreira, no circuito onde já venceu duas vezes, em 2022 e 2016, esta última a primeira na Fórmula 1.

Depois de ter conseguido o registo final, acabou por desistir de melhorar, na segunda tentativa, perto do final da Q3, para poupar um jogo de pneus, numa altura em que já tinha a pole garantida e até vinha a melhorar o seu tempo.

A grande surpresa foi a eliminação do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) logo na Q1, queixando-se que o carro estava "inguiável" nas curvas para a esquerda. Leclerc vai largar da 19.ª posição.

Para Carlos Sainz, que aqui corre em casa, o segundo lugar foi o melhor resultado em qualificação esta temporada.

"Precisava deste resultado. Foi uma das qualificações mais complicadas que já tive em Barcelona. Agora podemos concentrar-nos em conseguir um pódio amanhã [no domingo]", frisou.

Pierre Gasly (Alpine) foi quarto, a 0,544 segundos de Verstappen, mas o piloto francês ainda poderá ser penalizado por ter atrapalhado dois outros pilotos.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi quinto, a 0,546 segundos. O antigo campeão protagonizou um incidente com o seu companheiro de equipa, o também britânico George Russell (Mercedes), que o abalroou quando iniciava uma volta rápida no final da Q2, acabando eliminado ao terminar na 12.ª posição, atrás do mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que saiu em frente após falhar uma travagem e sairá de 11.º.

O canadiano Lance Stroll (Aston Martin) foi sexto, seguido do francês Esteban Ocon (Alpine) e do alemão Nico Hulkenberg (Haas).

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) não foi além da nona posição, depois de ter danificado o fundo plano do seu carro numa saída de pista ainda durante a Q1.

O australiano Óscar Piastri (McLaren) fechou o lote dos 10 primeiros.

O Grande Prémio de Espanha é oitava etapa do Mundial de Fórmula 1, mas acaba por ser a sétima prova, devido ao cancelamento do Grande Prémio da Emilia Romagna, devido às cheias que afetaram aquela região italiana.

Max Verstappen, que soma quatro vitórias, chega à Catalunha na liderança do campeonato, com 144 pontos, mais 39 do que o seu companheiro de equipa Sérgio Pérez, que venceu as outras duas.

Leia também FC Porto Cortejo motorizado e pedido a Sérgio Conceição: FC Porto ruma ao Jamor Adeptos do FC Porto juntaram-se junto do Estádio do Dragão para deixar bem claro o apoio à equipa que este domingo volta à final da Taça de Portugal, agora tendo o Braga como adversário