Verstappen comenta multa: "Que tenham um jantar com bastante vinho. Bom e caro"

Verstappen foi visto a verificar, com as mãos, a asa traseira do monolugar de Hamilton, após o fim da sessão de qualificação para o GP Brasil,

Max Verstappen foi multado em 50 000 euros por ter tocado e examinado a asa traseira do carro de Lewis Hamilton depois da qualificação no Grande Prémio de São Paulo. Os comissários decidiram não penalizar o líder do Mundial de Pilotos na grelha de partida.

O neerlandês da Red Bull foi investigação por causa de uma eventual violação do Código Desportivo Internacional da FIA. Verstappen foi visto a verificar, com as mãos, a asa traseira do monolugar de Hamilton, após o fim da sessão de qualificação para o GP Brasil, pelo que se trata de uma transgressão.

Questionado sobre a multa, Verstappen respondeu aos jornalistas após a corrida sprint do Grande Prémio do Brasil.

"É uma multa bem grande. Espero que tenham um bom jantar com bastante vinho. Espero que um vinho bom e caro, seria ótimo. Podem me convidar para o jantar também. Afinal, sou eu que vou pagar",

O artigo 2.5.1 do código da FIA estipula que "nenhuma operação, verificação, afinação ou reparação é permitida" nessa área segura (boxes) uma vez que os carros tenham parado após a qualificação, a menos que autorizados pelos comissários.