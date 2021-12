Verstappen comenta eventual saída de Hamilton da Fórmula 1

Declarações do piloto da Red Bull, campeão do Mundo de 2021, sobre as declarações de Toto Wolff, diretor da Mercedes

Toto Wolff, principal diretor da Mercedes, afirmou esta semana não poder dar garantias de que Lewis Hamilton continuará na Fórmula 1. Em causa, claro, as controversas últimas voltas do GP de Abu Dhabi, que terminou com Max Verstappen campeão.

Wolff, em declarações reproduzidas pela Sky Sports, disse "esperar muito que Lewis continue a correr", mas também sugeriu que Hamilton "nunca irá superar a dor e a angústia que lhe foi causada no domingo".

Ora, foi tendo como ponto de partida estas declarações, que Max Verstappen abordou as notícias de uma eventual saída do piloto britânico da Fórmula 1. "Entendo que nos primeiros dias após uma corrida não esteja feliz, mas também deve perceber que isto é assim mesmo, é corrida. Ele [Lewis Hamilton] deveria olhar para o que já conquistou", disse o campeão do Mundo 2021.

"Isso [sete títulos de campeão do Mundo] devia dar-lhe conforto e aquela vontade de seguir em frente, porque ele ainda tentará lutar pelo oitavo título. E pode alcançar isso no próximo ano", concluiu.