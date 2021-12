Verstappen campeão: Mercedes vai apelar da decisão

Equipa de Hamilton tem 96 horas para apresentar o protesto junto da FIA, adiando a entrega do título

A Mercedes aceitou a decisão dos comissários sobre um dos seus protestos, a ultrapassagem de Max Verstappen a Lewis Hamilton quando o safety car estava em pista, mas não a segunda, de só permitir a cinco carros atrasados recuperar essa volta, tendo já anunciado que vai apelar dentro do prazo legal de 96 horas. A decisão do título vai mesmo para o tribunal da Federação Internacional do Automóvel.

Garry Connelly, Felix Holter, Derek Warwick e Mohamed Al Hashmi consideraram que o diretor de corrida pode decidir como utilizar o safety car, aceitando que Michael Masi apenas tenha mandado avançar os cinco carros atrasados que estavam entre Hamilton e Verstappen, deixando estes juntos para uma última volta lançada, embora o regulamento diga que a regra de recuperar a volta de atraso se aplica a todos os concorrentes.

Segundo o entendimento da Mercedes, o safety car deveria ter ficado em pista para a última volta, pelo que a classificação final seria sem ultrapassagens - e com Hamilton na frente.