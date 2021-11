Verstappen após ser batido por Hamilton: "Hoje foi mais controlo de danos..."

Max Verstappen foi segundo classificado, atrás de Lewis Hamilton, no Grande Prémio do Brasil, 19ª prova do Mundial de Fórmula 1

Lewis Hamilton (Mercedes) venceu o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1 e recuperou sete pontos ao holandês Max Verstappen (Red Bull), que foi segundo, na luta pelo título mundial.

"Tentámos tudo hoje e demos o nosso melhor. Foi muito divertido mas, no final, faltou-nos um pouco de ritmo", disse Max Verstappen, pouco depois de cortar a meta em Interlagos.

"Ainda temos uma vantagem decente. Hoje foi mais sobre a controlo de danos. Estou confiante de que voltaremos mais fortes nas próximas corridas" acrescentou o piloto da Red Bull.