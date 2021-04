"Vamos estar preparados para lutar com os dois carros na frente já em Portimão, espero"

Holandês aponta a objetivo ambicioso da Red Bull já em Portimão.

O holandês Max Verstappen espera contar com o mexicano e companheiro na Red Bull Sergio Pérez para equilibrar a "luta" com a Mercedes, já a partir do Grande Prémio de Portugal, a disputar no domingo, em Portimão.

"Como equipa, queremos pontuar o máximo possível com os dois carros, é o que estamos a tentar fazer. Não conseguimos fazer nas duas primeiras provas, mas eu espero que o Sergio Pérez vá recuperar e vamos estar preparados para lutar com os dois carros na frente. Espero que seja já em Portimão", afirmou Verstappen.

Numa conferência de imprensa virtual promovida por um dos patrocinadores do holandês, o piloto assinalou as dificuldades sentidas no Autódromo Internacional do Algarve (AIA) no Mundial, em 2020, sobretudo devido à estreia do novo asfalto.

"No ano passado foi complicado, porque o novo asfalto deixou a pista muito escorregadia, mas este ano estamos concentrados em ser mais competitivos do que no ano passado, no circuito fantástico que é o de Portimão", frisou.

Verstappen chega à terceira etapa do Mundial na segunda posição, a um ponto do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), sete vezes campeão do mundo e vencedor das últimas quatro edições do campeonato, que, no regresso do grande circo a Portugal, em 25 de outubro de 2020, somou a sua 92.ª vitória e superou o recorde do alemão Michael Schumacher.

"Não é um ponto de viragem, é um processo contínuo, queremos estar mais perto da Mercedes e, até agora, a equipa está bem, mas temos de continuar a forçar para tentar melhorar", sublinhou o vencedor da mais recente corrida, em Imola, e segundo classificado na prova inaugural, no Barém, atrás de Hamilton.

Sem fazer prognósticos para a corrida algarvia, Verstappen, que foi terceiro em Portimão no ano passado, espera estar na "luta" no domingo.

"Acho que tenho de esperar para ver quão competitivo estou, como disse, o asfalto estava um pouco escorregadio, espero que isso tenha melhorado, mas temos de esperar para ver detalhes como a temperatura. Obviamente, sinto que vamos estar mais competitivos este ano", salientou.

No Autódromo Internacional do Algarve (AIA), Verstappen espera também poder contar com uma presença nos lugares cimeiros de Pérez, que foi quinto no Barém e 11.º em Itália, para equilibrar a batalha.

"É sempre bom ter dois carros na frente. Diria que, nos últimos dois anos, estive praticamente sozinho a lutar contra dois carros da Mercedes e fiquei com as estratégias limitadas, por não ter um carro para me proteger. Claro que em Imola o plano era ter dois carros para lutar com o Lewis, fiz um bom arranque, o Sérgio ficou um pouco para trás e a corrida foi um bocado caótica. Vamos ter de aguardar para ver, quando estivermos todos em igualdade de circunstâncias, em pista seca e com os pneus iguais, porque penso que ainda não tivemos a oportunidade perfeita para ver o que podemos fazer com os dois carros", referiu.

No encontro com jornalistas portugueses promovido pelo portal de venda de automóveis CarNext, reconheceu que, apesar da pandemia de covid-19, a preparação manteve-se praticamente inalterada, com um acréscimo de precauções, antevendo que os adeptos da Fórmula 1 vão apreciar o equilíbrio promovido pelas mudanças previstas para 2022.

"Sabemos que os carros vão ser um bocado mais lentos, pelo que tenho experimentado no simulador, é uma condução muito diferente, podemos ter mais potência mas menos aderência, um pouco o regresso a 2014, 2015... mas temos de esperar para ver. É muito diferente, mas, no fim, a competição vai melhorar e os adeptos vão gostar", rematou.

A 18.ª edição do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 vai ser disputada, entre sexta-feira e domingo, no AIA, em Portimão, pelo segundo ano consecutivo, depois de se ter realizado no circuito citadino da Boavista, em 1958, em Monsanto, no ano seguinte, e no Estoril, entre 1984 e 1996.