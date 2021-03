Valtteri Bottas foi o mais rápido no segundo dia de testes da Fórmula 1

Os testes de ​​​​​​​pré-temporada de Fórmula 1, cuja temporada arranca em 28 de março, precisamente no Bahrain, terminam este domingo.

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) foi o mais rápido no segundo de três dias de testes de Fórmula 1 que decorrem até domingo no circuito de Sakhir, no Bahrain.

Depois de um primeiro dia em que a prestação da equipa campeã mundial ficou aquém do esperado, a escuderia germânica parece ter reencontrado as afinações que lhe deram sete títulos nos últimos sete anos.

Bottas fez a sua melhor volta com os pneus mais macios, os C5, já na parte final da sessão, rodando em 1.30,289 minutos, deixando o francês Pierre Gasly (Alpha Tauri) em segundo, a 124 milésimas de segundo, também com os C5.

O canadiano Lance Stroll (Aston Martin) foi terceiro, a 171 milésimas e com os C5, com o britânico Lando Norris (McLaren) a 297 milésimas, em quarto mas com os C4, um pouco mais duros.

O dia ficou ainda marcado por um pião sofrido pelo campeão em título, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que não foi além do 15.º registo do dia, a 3,110 segundos do seu companheiro de equipa, tendo rodado com os pneus duros (C2).

Pior só mesmo o alemão Sebastian Vettel (Aston Martin), que só conseguiu rodar 10 voltas, terminando em 16.º e último, a 8,560 segundos.

Esta segunda jornada marcou ainda a estreia do alemão Mick Schumacher, filho do antigo heptacampeão mundial, Michael Schumacher, que completou 88 voltas com o Haas, terminando com o 12.º melhor tempo do dia, a 2,594 segundos do mais rápido.

