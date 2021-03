Valentino Rossi quer correr mais dois anos e depois ter filhos com a namorada

Piloto italiano deu uma entrevista intimista em que abordou o futuro no MotoGP e depois dele. "Este velho quer ter filhos", disse, descartando o casamento

Valentino Rossi tem 42 anos, sete títulos mundiais de MotoGP e finalmente falou de forma aberta sobre o seu final de carreira. Foi numa entrevista mais intimista que o habitual ao diário italiano "La Repubblica".

"Tenho contrato por um ano, mas o meu objetivo é fazer mais dois", disse antes de iniciar a sua 26.ª época no Mundial, agora pela equipa satélite Petronas Yamaha SRT. A primeira corrida será domingo, em Losail, no Catar.

"Já tenho algumas rugas e cabelos brancos, mas enquanto me sentir bem não desisto. Quero pilotar mais dois anos, mas isso depende do que acontecer em 2021. Se me divertir e lutar pelo pódio ou por vitórias, se andar entre os cinco primeiros, vou continuar", explicou.

Mas, além de anunciar o final de carreira, Rossi fez outras revelações: "A pandemia fez-me sentir sozinho. Este velho piloto agora quer filhos".

"Gostaria de ter um filho, já penso nisso há algum tempo e creio que encontrei a mulher certa. Ter uma criança ou duas, consigo imaginar muito bem isso...", acrescentou. A mulher certa é a modelo italiana Francesca Sofia Novello, de 27 anos, sua namorada desde o final de 2017.

"Tive muitas namoradas e passei algum tempo com várias, mas percebi que não teria passado a vida inteira com elas. Salvei-me três ou quatro vezes... Agora é diferente", contou ainda com humor, mas sem admitir o casamento: "De momento estou menos interessado nisso, quero é ter um filho. Mas se ela me olhar nos olhos e eu perceber que valoriza isso... tudo bem".