Valentino Rossi garantido por mais um ano no MotoGP, mas noutra equipa

O piloto italiano vai cumprir a 22ª temporada no MotoGP, mas agora na equipa satélite da Yamaha.

Valentino Rossi vai correr por, pelo menos, mais um ano no MotoGP. Depois de se saber que Maverick Viñales e Fabio Quartararo seriam os pilotos da equipa de fábrica da Yamaha em 2021, restava saber se o italiano continuava naquela modalidade, mas noutra equipa, ou se terminava uma longa carreira na competição.

Neste sábado as dúvidas ficaram desfeitas com o anúncio de que Rossi vai representar a Yamaha STR, equipa satélite, no próximo ano.

"Estou muito feliz em continuar em 2021 e de o fazer com a SRT. Pensei muito antes de tomar esta decisão, pois o desafio está a aumentar cada vez mais. Para estar no topo do MotoGP é preciso trabalhar muito e trabalhar duro, treinar todos os dias e ter uma vida de atleta, mas ainda gosto muito disto e quero continuar", disse o piloto de 41 anos.