Um super campeonato que arranca com uma noite de loucura em Fafe

A Hyundai foi buscar Craig Breen ao WRC para tentar bater o Skoda de Armindo Araújo, mas o Nacional de Ralis abre na noite de sexta-feira com uma loucura em Fafe: 86 inscritos, 44 carros Rally2!

A previsão de chuva não ajudará, mas mesmo assim espera-se uma multidão na noite de sexta-feira, em Fafe, para os primeiros 1,4 quilómetros tanto do Campeonato da Europa como do de Portugal de Ralis. A prova terá o nome mais longo de que há memória - Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto, enunciando os municípios que a recebem - e Armindo Araújo, que defende o seu sétimo título nacional, terá o rival mais inesperado de sempre: Craig Breen, piloto da Hyundai no Mundial, vai correr pela equipa portuguesa e tentar ser o primeiro estrangeiro a conquistar o título.

"Como sempre aconteceu, entramos com o intuito de lutar pelas vitórias em todas as provas e chegar ao título absoluto", diz Armindo Araújo, que terá o seu habitual Skoda Fabia, o carro da moda nos Rally2, como o comprova a primeira prova: Fafe tem 86 concorrentes à partida, 44 deles da categoria Rally2 - mais do que nos ralis do Mundial! - e 24 tendo o pequeno carro checo. Será impossível adivinhar o vencedor, pois mesmo Craig Breen terá dificuldades perante tantos opositores. Cinco deles, como o campeão europeu em título, o espanhol Efrén Llarena, já com a nova evolução do Skoda, mas alinhando ainda, com um Citroën C3, Mads Ostberg, vencedor do Rali de Portugal em 2012.

Se Fafe será um caso à parte, pela extraordinária lista de inscritos, o resto da época, com um total de oito provas, também parece imprevisível: a Hyundai Portugal apresenta Craig Breen e Ricardo Teodósio, este o campeão dos "anos ímpares", nos Skoda destacam-se Armindo Araújo e a revelação da época passada, Miguel Correia, e com os Citroën C3 estarão José Pedro Fontes e o regressado Bernardo Sousa. O madeirense será o rei da popularidade, pois vem de um triunfo no "Big Brother" que lhe aumentou para 322 mil os seguidores no Instagram. Quase o triplo de Breen e quatro vezes mais do que Armindo...

RALI SERRAS DE FAFE

PRINCIPAIS INSCRITOS

1 Efrén Llarena/Fernández (Skoda Fabia RS Rally2)

2 Hayden Paddon/Kennard (Hyundai i20 N Rally2)

3 Craig Breen/Fulton (Hyundai i20 N Rally2)

4 Tom Kristensson/Johansson (Citroën C3 Rally2)

5 Mads Østberg/Barth (Citroën C3 Rally2)

6 Pierre Ragues/Pesenti (Ford Fiesta Rally3)

7 Yoann Bonato/Boulloud (Citroën C3 Rally2)

8 Simone Tempestini/Itu (Škoda Fabia Rally2)

9 Simone Campedelli/Canton (Škoda Fabia Rally2)

10 Alberto Battistolli/Scattolin (Škoda Fabia Rally2)

11 Simon Wagner/Winter (Škoda Fabia Rally2)

12 Armindo Araújo/Ramalho (Škoda Fabia Rally2)

14 José Pedro Fontes/Ponte (Citroën C3 Rally2)

15 Mārtins Sesks/Francis (Škoda Fabia RS Rally2)

16 Filip Mareš/Bucha (Škoda Fabia Rally2

17 Gregor Jeets/Taniel (Škoda Fabia Rally2)

18 Josh McErlean/Hoy (Hyundai i20 N Rally2)

19 Mathieu Franceschi/Escartefigue (Škoda Fabia Rally2)

20 Erik Cais/Bacigál (Škoda Fabia RS Rally2)

27 Miguel Correia/Carvalho (Škoda Fabia Rally2)

34 Ricardo Teodósio/Teixeira (Hyundai i20 N Rally2)

35 Bernardo Sousa/Veiga (Citroën C3 Rally2)

37 Pedro Meireles/Alves (Hyundai i20 N Rally2)

39 Lucas Simões/Almeida (Ford Fiesta Rally2)



CLASSIFICATIVAS

SEXTA-FERIA

11h30 Shakedown (Montim)

21h05 PEC1: SSS Fafe

SÁBADO

8h09 PEC2: Boticas/Vale do Tâmega 1

8h59 PEC3: Boticas/Senhor do Monte 1

10h27 PEC4: Cabeceiras de Basto 1

11h40 PEC5: Vieira do Minho 1

14h39 PEC6: Boticas/Vale do Tâmega 2

15h29 PEC7: Boticas/Senhor do Monte 2

17h02 PEC8: Cabeceiras de Basto 2

18h15 PEC9: Vieira do Minho 2

DOMINGO

7h32 PEC10: Luílhas 1

8h24 PEC11: Seixoso 1

9h14 PEC12: Santa Quitéria 1

10h05 PEC13: Lameirinha 1

12h31 PEC14: Luílhas 2

13h23 PEC15: Seixoso 2

14h13 PEC16: Santa Quitéria 2

16h05 PEC17: Lameirinha 2 [Power Stage]