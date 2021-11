Um nome no centro da polémica no MotoGP: "Assusta-me ter de correr com ele no próximo ano"

Pilotos do MotoGP insurgiram-se contra Darryn Binder, piloto do Moto3 que passará a correr na principal categoria na próxima temporada.

Darryn Binder é o nome no centro da polémica no MotoGP. O piloto da Petronas Sprinta Racing, do Moto3, que passará a correr na principal categoria na próxima temporada, tentou ultrapassar o vice-líder Dennis Foggia e Sergio García na última volta do GP do Algarve, tendo derrubado ambos e dado o título a Pedro Acosta, da KTM.

Foggia e a sua equipa, a Leopard Racing, reagiram ao sucedido, com muitas críticas à mistura, críticas essas que se estenderam aos pilotos do MotoGP.

"Eu sabia que tinha um ritmo muito bom e podia fugir. Se ficasse em primeiro, Pedro [Acosta] poderia ser segundo ou terceiro e isso não era suficiente [para o título]. Assim preferi ficar no grupo, para que ele se pudesse aproximar e pudéssemos ter um pouco de luta. Binder tocou-me uma vez e à segunda vez não consegui aguentar. Surpreende-me, porque no próximo ano ele estará no MotoGP. Não é a primeira vez que [uma situação destas] acontece com ele. Não é um grande currículo para ele", afirmou Dennis Foggia.

"É muito estranho a forma como ele se comportou naquele momento. É imperdoável. E não é a primeira vez. Podia ter acabado pior", escreveu a Leopard Racing em comunicado.

Confira as críticas dos pilotos do MotoGP

Bastianini: "Foi um erro estúpido, indigno do MotoGP. O que realmente me assusta é ter de correr com ele no próximo ano."

Bagnaia: "Nos campeonatos de automóveis dão-te uma "super-licença" que só consegues se te saíres bem na tua competição. Temos visto muitos acidentes com ele [Darryn Binder]. Ele irá correr connosco e nós somos mais rápidos do que ele."

Rossi: "Não sei quanto à super-licença, para mim é melhor ir piloto a piloto. Darry é muito agressivo e às vezes comete erros que não são justos para os outros."

Aleix Espargaró: "O que se passou com Darryn Binder não tem nome. Mais uma [situação com ele], não sei o que dizer, é inacreditável.. Há pilotos agressivos que mudaram como Fenati ou Zarco, que era um dos pilotos mais sujos da categoria, mas desde o acidente na Áustria, agora é agressivo, mas não fez nada de grave. Darryn Binder é uma após outra, agora temos de esperar que a direção da corrida atue. Deveria ser mais difícil chegar ao MotoGP. Há cada vez mais igualdade nas motas e estamos cada vez mais próximos uns dos outros. A categoria deveria ser protegida, eu não decido as regras, mas deveria haver alguma ideia sobre o que fazer."