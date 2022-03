Ucrânia: Mazepin cria fundação de apoio a atletas vítimas das sanções

Redação com Lusa

O piloto russo Nikita Mazepin, dispensado pela equipa de Fórmula 1 Haas devido à ofensiva militar da Rússia sobre a Ucrânia, anunciou esta terça-feira a criação de uma fundação para apoiar atletas vítimas destas tomadas de posição.

"Vai dedicar-se a ajudar os desportistas que percam a possibilidade de competir ao mais alto nível por razões políticas, independentes da sua vontade. Será financiada pela Uralkali, recorrendo ao dinheiro previsto para a época de Fórmula 1", explicou, referindo-se à empresa sua patrocinadora, uma produtora de fertilizantes de potássio.

Mazepin, com 23 anos, é filho do oligarca russo Dmitri Mazepin, acionista do grupo empresarial Uralkali, forte exportador russo a nível internacional.