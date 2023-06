TT Ilha de Man: recorde do tio Joey Dunlop continua intocável

Michael Dunlop tinha este sábado a possibilidade de igualar o recorde de vitórias do tio Joey Dunlop (26), mas Peter Hickman foi mais rápido na categoria Senior TT, prova que fechou a edição 2023.

Joey Dunlop continua como recordista de vitórias no TT da Ilha de Man, com 26, prova de motociclismo que terminou depois de uma semana de treinos e outra de corridas.

Na categoria Senior TT, prova rainha na qual Michael Dunlop procurava igualar o recorde do tio, foi Peter Hickman, piloto inglês cuja equipa passou toda a noite a trabalhar para garantir que a sua BMW 1000 estivesse pronta para competir, a vencer e a impedir Michael de chegar aos 26 triunfos.

Esta dupla não deixou nada para a concorrência, já que triunfaram em oito corridas, quatro cada um. O duelo foi aceso, com Michael Dunlop a vencer a primeira corrida da categoria Supertwin e Hickman a segunda, destacando também o francês Pierre Yves Bian, estreante que terminou na segunda posição; em Superstock, Hickman venceu as duas provas, estabelecendo um novo recorde de volta, à média de 219,446 quilómetros/hora; em Superbike foi Dunlop a cortar a meta com o melhor tempo, fazendo o mesmo nas duas corridas de Supersport. A fechar a edição 2023, Hickman ocupou a primeira posição do pódio, seguindo-se Dean Harrison (Kawasaki) e Michael Dunlop (Honda).

Nesta edição do TT da Ilha de Man há a lamentar a morte do piloto espanhol Raul Torras Martínez, vítima de um acidente na categoria Supertwin, na terça-feira, tornando-se no 267.º piloto falecido em prova desde o início desta competição, em 1907.