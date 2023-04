Trial GP de Portugal já tem uma centena de inscritos

Os pilotos estarão distribuídos por quatro categorias: Trial3, Trial2, TrialGP e o TrialGP Women.

O Trial GP de Portugal, segunda ronda do campeonato do mundo da especialidade, que se disputa em Gouveia (Guarda) de 21 e 23 de abril, conta já com pelo menos uma centena de inscrições, anunciou a organização.

A prova é organizada pela Talentos Objetivos-Clube de Enduro e Recreio e decorre no centro da cidade de Gouveia.

De acordo com os organizadores, o percurso será composto por cinco a seis quilómetros, no qual haverá 12 zonas a serem transpostas pelos concorrentes.

Para Jorge Simões, presidente do clube organizador da prova, "esta etapa do campeonato do mundo de trial será, sem dúvida, uma mais-valia para Portugal e para Gouveia", considerando que "o impacto económico é muito relevante, tanto mais que as equipas estarão na cidade cinco dias, entre o dia 20 e 23".

Gouveia acolhe esta prova do Mundial de Trial desde 2004.