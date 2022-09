Treinos livres na Tailândia: Oliveira sofre queda, mas é o melhor da KTM

Miguel Oliveira terminou treinos livres da 17.ª prova do Mundial de MotoGP em oitavo.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou em oitavo o primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, 17.ª das 20 provas do campeonato.

Num dia de sol, com a pista seca, o piloto português fez a melhor volta em 1.30,608, a 0,327 segundos do mais rápido, o francês Johann Zarco (Ducati). O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) foi segundo, a 0,018 segundos do gaulês, com o espanhol Jorge Martin (Ducati) em terceiro, a 0,190.

Miguel Oliveira, que já tinha sido o sétimo mais rápido na primeira sessão, garante, assim, provisoriamente, um lugar na segunda fase da qualificação (Q2), a disputar no sábado.

O piloto natural de Almada, que foi o melhor dos pilotos KTM, ainda sofreu uma pequena queda, a baixa velocidade, na primeira sessão do dia, dominada pelo espanhol Marc Márquez (Honda), que também caiu a baixa velocidade.

Com a possibilidade de chover no sábado, os resultados de hoje poderão ser decisivos na hora de definir a passagem direta à Q2.

Miguel Oliveira chega a esta 17.ª ronda no 11.º lugar da classificação do Mundial, com 106 pontos, a 113 do líder, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que hoje foi apenas quinto.