Tragédia nos Estados Unidos: sogra de Jimmie Johnson mata marido, neto e suicida-se

Fotografia: Getty Images via AFP

corpos das vítimas foram descobertos na segunda-feira numa casa em Muskogee (Oklahoma)

Jimmie Johnson, uma verdadeira lenda da NASCAR - a mais importante competição do desporto automóvel dos Estados Unidos - vive, por agora, momentos de enorme tragédia familiar.

De acordo com as investigações policiais, que ainda decorrem, a sogra (Terry Janway, de 68 anos) do heptacampeão da NASCAR terá alegadamente assassinado o marido, o pai (Jack Janway, de 69 anos) da esposa de Johnson, Chandra Janway; e ainda o neto (Dalton Janway, de 11 anos), antes de se suicidar.

Os corpos das vítimas foram descobertos na segunda-feira numa casa em Muskogee (Oklahoma), onde ocorreu o tiroteio eaparente caso de homicídio-suicídio.