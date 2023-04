Toyota soma a segunda vitória da temporada nas 6 Horas de Portimão

Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley garantiram triunfo nipónico no Algarve

A Toyota conquistou este domingo as 6 Horas de Portimão, a segunda prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), por intermédio de Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley. O suíço e o neozelandês repetem assim o êxito obtido no Autódromo Internacional do Algarve em 2021, ano em que Kazuki Nakajima completava o trio.

O carro número 8 dos nipónicos concluiu a prova com uma volta de avanço para o número 50 da Ferrari (Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen), que deu mais um pódio à Scuderia.

O terceiro lugar esteve em aberto durante a derradeira hora, ficando para o carro 6 da Porsche (Kevin Estre, André Lotterer e Laurense Vanthoor), que alcançou o primeiro pódio desde o regresso ao WEC.

Apesar de a Toyota ser a equipa dominante do campeonato, cedo se percebeu que o construtor do Japão não poderia fazer a dobradinha no Algarve. Entre a primeira e a segunda hora, o carro número sete, de Mike Conway, José Maria López e Kamui Kubayashi, vitoriosos em Sebring, foi mandado às boxes pela direção de corrida, por uma alegada anomalia num sensor do eixo de transmissão, o que lhe custou um atraso de cerca de sete voltas, que hipotecaram qualquer aspiração.

Ao contrário dos hipercarros, houve dobrabinha em LMP2, da United Autosport, depois da vitória de Oliver Jarvis, Joshua Pierson e Giedo Van Der Garde e do segundo lugar de Philip Hanson, Ben Hanley e Frederick Lubin.

A fazer a despedida desta categoria, pois passará a ter um hipercarro da Porsche em Spa, António Félix da Costa (Jota), em Oreca, acabou em quinto.

Em LMGTE-Am, o Chevrolet #33 de Nicky Catsburg, Benjamin Kearing e Nicolas Varrone (Covertte) venceu. O Porsche 911 RSR #56, dos lusos Miguel Ramos e Guilherme Oliveira (Project 1 - AO) foi sexto.