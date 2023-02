Tottenham e Fórmula 1 anunciam parceria para os próximos 15 anos

Ligação vai tentar dar um espaço importante à modalidade em Londres e captar novos talentos

A Fórmula 1 e o Tottenham anunciaram, esta terça-feira, uma parceria para os próximos 15 anos.

A ligação terá como ponto forte a criação de uma pista coberta de karting elétrico, no Tottenham Hotspur Stadium, que já tinha sido usado para outros eventos para além de jogos de futebol, como encontros da NFL.

O clube londrino quer "trazer maior diversidade para a indústria do automobilismo, principalmente para mulheres e grupos sub-representados" e espera criar um "programa de academia de pilotos que ampliará o leque de talentos do automobilismo e ajudará a identificar a próxima geração de pilotos de F1".

A referida pista deverá ficar concluída no outono de 2023.

Leia também Benfica Sem Schmidt, avança Jens Wissing: conheça melhor o jovem treinador do Benfica Jovem treinador alemão começou a carreira há 10 anos depois de uma lesão o ter afastado dos relvados. Se o castigo ao líder técnico se confirmar, está escolhido quem estará à frente da equipa no próximo jogo. Juntos desde o PSV Eindhoven, o adjunto tem em Schmidt uma das referências no futebol.