Toto Wolff: "Desempenho da Ferrari? Só posso felicitá-los, estão mais 14bhp à frente"

Chefe da Mercedes realçou o "avanço tão grande em tão pouco tempo" feito pela escuderia transalpina na obtenção da unidade de potência mais cobiçada, por agora, do paddock

A "revolução" feita, em Maranello, com a potencialização e eficiência do motor (F1-75), nos meses anteriores à nova época, "atirou" Charles Leclerc para a liderança (destacada) do Mundial de 2022. O domínio claro da escuderia italiana e do monegasco, que faz Max Verstappen até recusar pensar em revalidar o título, motivou um reconhecimento do chefe da Mercedes, perdedora de "gás" e olhada pelo retrovisor.

"Só posso felicitá-los. Estamos a assistir a um grande passo em frente da Ferrari desde o ano passado. Anteriormente estavam cerca de 14bhp [unidade de potência] atrás, mas agora estão mais 14bhp à frente", disse Toto Wolff, citado pelo "AS".

A Ferrari equipou o motor com um ERS (sistema de recuperação de energia), alimentado por combustível E10 nos monopostos de efeito solo, com uma mistura de 90% de compostos fósseis e dez por cento de etanol. Esta nova unidade, que permitiu à escuderia (re)assumir-se como a mais potente da F1, será congelada até 2025.

Toto Wolff sublinhou a eficácia da Ferrari ao afirmar que "nunca antes, neste campeonato [de Fórmula 1], tínhamos visto um avanço tão grande em tão pouco tempo". "Provaram que era possível", notou o responsável, que sentiu o arraso da escuderia: em 2021, a Mercedes e a Red Bull haviam terminado à sua frente no pódio da competição de construtores relativo à última época.

Os efeitos da maior velocidade estão bem à vista. Com duas vitórias e três pódios em três Grandes Prémios de 2022, somando 71 pontos no primeiro lugar, Charles Leclerc mantém Max Verstappen, detentor do título, a já 46 pontos de distância, George Russel (Mercedes) está a 34 e o colega e campeoníssimo Lewis Hamilton tem menos 43.