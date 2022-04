Totalidade do material das equipas de MotoGP chegou à Argentina

Avião com resto do material para o GP da Argentino aterrou em Tucumán

Inconveniente forçou a alteração do calendário de treino e de qualificação da terceira corrida de 2022

O resto das motos e do material de competição para a realização do Grande Prémio da Argentina, agendado para este domingo, já se encontra no país sul-americano, anunciou, este sábado, a organização, numa publicação na rede social Twitter.

O equipamento, que ficara retido no Quénia, tendo obrigado à mudança do programa da terceira prova do Campeonato do Mundo, chegou, de madrugada, a Tucumán e foi transportado para o circuito de Rio Hondo, situado a 100 quilómetros de distância.

A retenção de várias motos e de material de prova, que afetou a generalidade da preparação das 16 equipas participantes, deveu-se a uma avaria num dos dois aviões de transporte, pelo que teve de ficar em suspenso num aeroporto do Quénia.

Este atraso forçou a organização do Campeonato do Mundo a realizar treinos livres de cada categoria (MotoGP, Moto2 e Moto3) só este sábado e iniciar, no domingo de tarde, as sessões de qualificação, reduzidas a três (sem simulação de corrida).

O tempo da sessão de aquecimento foi, por isso, alargado de dez para 20 minutos. A corrida terá depois início, no circuito de Rio Hondo, às 19 horas portuguesas do mesmo dia.