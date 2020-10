Toque de adversário tira triunfo a Filipe Albuquerque em Petit Le Mans

Piloto de Coimbra terminou no quinto lugar de mais um jornada do Campeonato Norte-Americano de resistência

O piloto Filipe Albuquerque terminou, este domingo, no quinto lugar das 10 Horas de Petit Le Mans, jornada do Campeonato Norte-Americano de resistência, sendo afastado do pódio da classificação na sequência de um acidente com um adversário.

Juntamente com os colegas de equipa Felipe Nasr e Pipo Derani, da Whelen Engineering Racing, Filipe Albuquerque liderava a corrida, que teve lugar em Road Atlanta, nos Estados Unidos. A 12 minutos do final, seguia numa disputa incessante com Pipo Derani, no último 'stint', pela liderança.

Porém, um dos adversários, numa tentativa forçada de ultrapassar Filipe Albuquerque, deu um toque no carro do piloto brasileiro, que entrou em pião e não evitou o embate nas barreiras laterais.

Ainda assim, e com duas voltas de desvantagem para o trio de vencedores Renger van der Zande,Ryan Briscoe e Scott Dixon, Albuquerque conseguiu cruzar a meta no quinto lugar, o que resultou em frustração.

"É um misto de sentimentos. Pelo quarto ano consecutivo que estamos perto da vitória e que alguma coisa acontece e não nos permite alcançar esse feito. É frustrante mas as corridas são isto mesmo. Nada pode ser dado como certo", referiu o piloto de Coimbra.

Pese embora o infortúnio, Filipe Albuquerque ficou satisfeito com o desempenho nas 10 Horas de Petit Le Mans.

"Andámos muito bem e as últimas horas de prova, foram de loucos. Sempre na luta entre o primeiro e o segundo lugar. Lutas espetaculares que acabaram da pior forma para nós", vincou.

Filipe Albuquerque vai, agora, regressar a Portugal para cumprir um período de descanso antes de rumar a Portimão para disputar a última corrida da presente época do European Le Mans Series, agendado para 1 de novembro.