Topra Razgatlioglu vence primeira corrida de Superbike em Portimão

Piloto turco da Yamaha.

O piloto turco Topra Razgatlioglu (Yamaha) venceu a primeira corrida de motociclismo da nona ronda do Mundial de Superbike, disputada no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

Numa corrida que começou com mais de duas horas de atraso devido a um acidente ocorrido na corrida de SuperSport300, Razgatlioglu partiu do segundo lugar, atrás do britânico Jonathan Rea (Kawasaki), mas à sétima volta assumiu o comando, cumprindo as 14 voltas ao circuito em 23.33,449 minutos.

O atual líder do Mundial de pilotos, o espanhol Alvaro Bautista (Ducati), terminou no segundo lugar, a 657 centésimos de segundo, enquanto Jonathan Rea, detentor da "pole position", precisou de mais 3,032 para cumprir a prova.

A segunda corrida da ronda algarvia de Superbike está agendada para domingo, às 14:00.

Em Supersport300, a última ronda da categoria, os únicos portugueses em prova, Tomás Alonso e Dinis Borges, ao volante da Kawasaki Ninja 400, terminaram a corrida na 25.ª e 26.ª posições, respetivamente.

O germânico Dick Geiger venceu a corrida, naquela que foi a sua primeira vitória na categoria, à frente do francês Hugo De Cancellis, segundo, a 2,649 segundos, tendo o brasileiro Humberto Maier fechado o pódio, a 2,669 segundos do vencedor.

O espanhol Alvaro Diaz, líder do Mundial, terminou na sétima posição, mas assegurou o título de campeão mundial de pilotos, com o total de 239 pontos.

A corrida, que se iniciou às 12:40, foi interrompida à entrada para a terceira volta, devido a um acidente que envolveu o espanhol González Pérez e o francês Victor Steeman, tendo sido retomada pelas 17:15.

De acordo com a organização, o piloto francês foi transportado de helicóptero para o Hospital de Faro com politraumatismos e traumatismo craniano, sendo que, mais tarde, a mesma organização revelou que Steeman está "em estado crítico, devido aos ferimentos graves" que sofreu.

A segunda corrida de SupersSport300 está marcada para domingo, às 15:15.

O AIA é palco este fim de semana da nona de 12 rondas do Mundial de motociclismo, a segunda realizada este ano em Portugal, depois do Estoril, em maio, que integra as categorias de Superbike, SuperSport e SuperSport300.