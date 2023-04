Toni Bou vence no primeiro dia do TrialGP de Portugal

Em feminino, a britânica Emma Bristow (Sherco) foi a mais competitiva ao acumular 17 pontos, menos sete do que a segunda classificada, a espanhola Berta Abellan (Scorpa)

Toni Bou (Montesa) venceu o primeiro dia do TrialGP de Portugal, segunda prova do Campeonato do Mundo de Trial, que decorre na cidade de Gouveia, na Guarda.

O piloto espanhol, campeão mundial em título, somou 26 pontos, menos 13 do que o compatriota Jaime Busto (GasGas), e assumiu a liderança do campeonato, com 57 pontos, mais três do que Busto.

Em terceiro lugar ficou o também espanhol Gabriel Maraelli (Montesa), com mais 18 pontos do que o vencedor, uma vez que no trial, a pontuação mede-se pelas penalizações somadas na transposição das diversas zonas de obstáculos, sendo que quem tiver menos, vence.

O também espanhol Adam Raga (TRRS) foi quarto, com 59 pontos.

Em Trial2, a vitória sorriu ao britânico Billy Green (Scorpa), depois de uma luta intensa com o compatriota Jack Peace (Sherco).

Em Trial3, o britânico George Hemingway (Beta), com 12 pontos, superou as investidas do compatriota Jamie Galloway (TRRS), que somou 15 pontos.

Em feminino, a britânica Emma Bristow (Sherco) foi a mais competitiva ao acumular 17 pontos, menos sete do que a segunda classificada, a espanhola Berta Abellan (Scorpa), piloto que venceu a etapa inaugural do Mundial, com 24 pontos.

Domingo disputa-se o segundo dia da competição.