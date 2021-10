Tiago Reis sagrou-se campeão nacional de TT na Baja do Oeste

O piloto da Toyota chegou a esta prova na liderança do campeonato, com 28 pontos de vantagem sobre André Amaral (Ford Ranger), que foi forçado a abandonar com uma avaria na caixa de velocidades do seu Ford.

O piloto Tiago Reis (Toyota Hilux) sagrou-se, este domingo, campeão nacional de todo-o-terreno, apesar de ter terminado a Baja do Oeste, penúltima prova do campeonato, na terceira posição, a 3.03,4 minutos do vencedor, João Ramos (Toyota Hilux).

O piloto da Toyota chegou a esta prova na liderança do campeonato, com 28 pontos de vantagem sobre André Amaral (Ford Ranger), que foi forçado a abandonar com uma avaria na caixa de velocidades do seu Ford.

João Ramos venceu a prova com o tempo de 4:11.40,8 horas, deixando Alejandro Martins (Míni) em segundo, a 2.38,9 minutos. Tiago Reis foi terceiro e recuperou o título que já tinha conquistado em 2019.

Nas motas, a vitória sorriu a Gustavo Gaudêncio (Honda), com o tempo de 4:44.34,2 horas, deixando Martim Ventura (Yamaha) em segundo, a 3.52,1 minutos e Fábio Magalhães (KTM) em terceiro, a 9.23,2 minutos.

Nos quads, o vinhaense Luís Fernandes (Yamaha) venceu pela primeira vez este ano, com o tempo de 4:40.35,6 horas, deixando Luís Enjeitado (Yamaha) em segundo, a 3.47,9 minutos. Fábio Ferreira (Yamaha) foi terceiro, a8.09,7 minutos.

A próxima prova será a Baja de Portalegre, no final de outubro.