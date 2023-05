Tiago Reis alarga vantagem no campeonato de todo-o-terreno

Venceu a Baja de Loulé, quarta prova do campeonato.

A dupla Tiago Reis/Válter Cardoso (Toyota Hilux) venceu a Baja de Loulé, quarta prova do campeonato de Portugal de todo-o-terreno, e alargou a vantagem na liderança do Nacional.

Tiago Reis dominou por completo a jornada algarvia, vencendo o prólogo e os dois setores seletivos, terminando a prova com o tempo de 4:59.16,8 horas, deixando o segundo classificado, João Ramos (Toyota Hilux), a 7.59,8 minutos, com Armindo Araújo (Can Am) a fechar os lugares do pódio, a 10.13,9 minutos do vencedor.

O piloto de Santo Tirso, atual campeão em título de ralis, venceu também a categoria T3, dedicada aos SSV (Side by Side Vehicles).

Com estes resultados, Tiago Reis tem agora 79 pontos, contra os 67 de João Ramos, segundo classificado.

A próxima prova é só de 22 a 24 de setembro, em Reguengos de Monsaraz.