Tiago Monteiro termina treinos livres em Vila Real no 11.º lugar

O piloto português Tiago Monteiro (Honda) foi este sábado o 11.º mais rápido nas ruas de Vila Real, nos treinos livres para a quinta ronda da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que se disputa no domingo.

O corredor natural do Porto fez a sua melhor volta na segunda das duas sessões desta manhã, com o registo de 2.01,030 minutos, a 1,730 segundos do mais rápido, o francês Yann Ehrlacher (Lynk & Co).

O espanhol Mikel Azcona (Hyundai), líder do campeonato, foi o segundo mais rápido, a 0,556 segundos do francês, com o uruguaio Santiago Urrutia (Lynk & Co) em terceiro, a 0,788 segundos do mais rápido.

Na primeira sessão desta manhã, Tiago Monteiro tinha sido o 13.º, com o tempo de 2.01,850 minutos, a 2,238 segundos do mais rápido dos primeiros treinos livres, Santiago Urrutia. "Acho que está toda a gente a tentar encontrar os limites e a preparar para a qualificação. Estou mais satisfeito com o carro, também melhorei pessoalmente e ganhei alguma confiança", disse o piloto português, no final da segunda sessão.

Tiago Monteiro sublinhou que está a ficar "muito calor" e que isso pode afetar as sessões. "Temos muitos dados para analisar. Vai ser uma espécie de jogo, pois temos pouco tempo para testar diferentes soluções", concluiu.

Esta tarde disputa-se a qualificação, dividida em três fases.