Tiago Monteiro sobre Vila Real: "Para ser rápido aqui é preciso arriscar muito"

O circuito citadino de Vila Real é o palco para a quinta etapa do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) e hoje, numa sessão de autógrafos que representou o 'pontapé de saída' do evento desportivo, Miguel Oliveira partilhou o protagonismo com os pilotos do WTCR, onde compete o português Tiago Monteiro (Honda Civic).

Em Vila Real, Tiago Monteiro, o piloto do WTCR, está "em casa". Também por isso os seus muitos fãs esperaram cerca de duas horas numa fila por um autógrafo.

"Muito animado e muito motivado, é muito bom regressar aqui a Vila Real depois de dois anos de paragem e acho que nós, os pilotos, estamos muito excitados e muito motivados para regressar a esta pista incrível, com este ambiente incrível e já percebemos que o público também está muito motivado", afirmou Tiago Monteiro.

O piloto português disse que correr em Vila Real é "muito intenso", classificando esta como uma das pistas "mais difíceis do mundo".

"É verdade, para ser rápido aqui é preciso arriscar muito, é preciso estar tudo muito bem controlado, as afinações perfeitas, o carro perfeito, o piloto perfeito e, por isso, é muito difícil", frisou.

Mas, fora da pista é também "muito intenso", com "muita gente a pedir atenção, a pedir fotos e autógrafos, a apoiar", salientou.

Questionado sobre as expectativas para esta época de WTCR, Tiago Monteiro disse serem "mais cautelosas" e que "o início do ano tem sido muito difícil".