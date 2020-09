Tiago Monteiro salva dois pontos na Taça do Mundo de WTCR

O piloto português desistiu na primeira das duas corridas do dia, com o motor do seu Honda Civic partido.

Tiago Monteiro (Honda) conquistou este domingo dois pontos na jornada dupla de abertura da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), disputada na pista belga de Zolder.

O piloto português desistiu na primeira das duas corridas do dia, com o motor do seu Honda Civic partido.

Na segunda corrida, partindo do 22.º e último lugar devido à troca de motor, Tiago Monteiro conseguiu recuperar até ao 14.º lugar.

"Não tinha nada a perder, por isso arrisquei, não me deixei intimidar e fui à luta. Foi uma corrida muito intensa, muitas disputas, muitas cedências e avanços, mas que no final deu frutos: pontos. Além disso, foi importante perceber que temos andamento e que podemos estar nas próximas corridas noutro patamar. Este foi o primeiro fim de semana de corrida, ainda há muitos pontos pela frente. Vamos continuar a trabalhar para daqui a 15 dias estarmos ao melhor nível", disse Tiago Monteiro.

Com este resultado, o piloto portuense é 17.º classificado, com dois pontos, a 41 do comandante, o francês Yann Ehrlacher (Link & Co).

A próxima prova disputa-se dentro de duas semanas, em Nurburgring, na Alemanha.