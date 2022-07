Tiago Monteiro obtém melhor qualificação do ano em Vila Real

Este foi o melhor resultado em qualificação do piloto português esta temporada, depois do 15.º lugar obtido em Pau (França).

Tiago Monteiro (Honda) vai partir da 13.ª posição para as duas corridas deste domingo da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), integradas na 51.ª edição do Circuito Internacional de Vila Real.

O piloto natural do Porto esteve na 10.ª posição quase até ao final da primeira das três fases da sessão de qualificação, disputada esta tarde, mas, nos instantes finais, acabou relegado para a 13.ª posição, falhando a passagem à Q2 por apenas 0,042 segundos.

Este foi o melhor resultado em qualificação do piloto português esta temporada, depois do 15.º lugar obtido em Pau (França).

A segunda fase foi disputada pelos 12 mais rápidos da Q1, sendo que apenas os cinco mais rápidos avançaram até à Q3, que decidiu a pole position.

O uruguaio Santiago Urrutia (Link & Co) foi o autor da 'pole position', a primeira desde a prova de Aragão de 2020.

Urrutia fez a sua melhor volta em 1.59,626 minutos, batendo o francês Yann Ehrlacher (Link & Co) por 0,049 segundos, com o argentino Nestor Girolami (Honda) em terceiro, a 0,253 segundos.

No final, o piloto argentino lamentou os regulamentos deste ano, que atribuem uma penalização de 40 quilos aos carros com melhor desempenho nas sessões de qualificação.

"Ou nós estamos a ser mais espertos ou os outros estºao a fazer teatro e não dão o que podem. Com as regras que temos é assim. Gostava que a competição fosse mais pura. Esperemos que as regras mudem no próximo ano", atirou.

A 51.ª edição do Circuito Internacional de Vila Real acolhe a quinta ronda da temporada do WTCR.

Tiago Monteiro chega à prova portuguesa na 16.ª e penúltima posição do campeonato, com 12 pontos.