Thierry​​​​​​​ Neuville lidera rali da Croácia após primeiro dia

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O dia ficou marcado pelo despiste do estónio Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), líder do campeonato à partida desta ronda, logo na primeira especial do dia.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) terminou esta sexta-feira na liderança o primeiro dos três dias do rali da Croácia, terceira prova do campeonato do mundo.

O belga concluiu as oito especiais do dia com o tempo de 55.36,8 minutos, deixando o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) na segunda posição, a 7,7 segundos, e o galês Elfyn Evans (Toyota Yaris) em terceiro, a oito segundos.

O dia ficou marcado pelo despiste do estónio Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), líder do campeonato à partida desta ronda, logo na primeira especial do dia.

O mais jovem líder do mundial de sempre saiu demasiado largo numa curva à direita e caiu numa ribanceira, num acidente aparatoso que ditou o abandono, mas sem consequências físicas para piloto e navegador.

Ogier quase se despistou no mesmo local, mas acabaria por resolver a situação apenas com um furo na roda traseira esquerda, que lhe custou dois segundos.

O atual campeão mundial chegaria à 600.ª vitória em especiais na sua carreira no campeonato do mundo ao vencer a sétima das oito especiais do dia, que lhe valeu a ascensão ao segundo lugar.

Neuville terminou o dia com a vitória em três das quatro especiais matinais, cabendo a Evans a outra.

À tarde, os triunfos foram repartidos por Ogier (três) e pelo estónio Ott Tanak (Hyundai i20) outro. No entanto, o antigo campeão mundial fez uma escolha errada de pneus, optando pelos mais duros, cedendo 31,9 segundos para o seu companheiro de equipa, não indo além do quarto lugar.

O rali da Croácia é a primeira prova inteiramente em asfalto desde 2019 e antecede o Rali de Portugal, que se disputa de 21 a 23 de maio.

No sábado, os pilotos enfrentam mais oito troços especiais de classificação, com um total de 121,92 quilómetros de extensão.