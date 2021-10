Teodósio vence Rali Vidreiro e adia decisão do título do Campeonato de Ralis

Teodósio concluiu as sete especiais da prova com o tempo de 52.09,1 minutos, deixando Armindo Araújo na segunda posição, a 11,1 segundos.

O algarvio Ricardo Teodósio (Skoda Fábia) venceu, este sábado, o Rali Vidreiro, sétima e penúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis, e impediu Armindo Araújo (Skoda Fábia) de se sagrar antecipadamente campeão nacional pela oitava vez.

José Pedro Fontes (Citroën C3) foi o terceiro classificado, já a 44,7 segundos do vencedor. Estes foram, também, os três pilotos a pontuar na power stage final.

Com estes resultados, Armindo Araújo deixou a decisão do título para a derradeira prova, em Mortágua, em 5 e 6 de novembro.

"Gostaríamos de ter vencido já aqui o campeonato, mas sabíamos que, caso isso não acontecesse, partiríamos para a última prova nas melhores condições matemáticas para revalidarmos o título. Não teremos obrigatoriamente que vencer e por isso estaremos em Mortágua completamente focados em conseguirmos o grande objetivo. É para isso que vamos começar já a trabalhar", garantiu Armindo Araújo.

O piloto de Santo Tirso lidera o campeonato com 155 pontos, mais sete do que Teodósio. Bruno Magalhães (Hyundai ​​​​​​​i20), que foi quarto na Marinha Grande, está na terceira posição do campeonato, com 132 pontos.