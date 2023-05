"Tenho pena que Elfyn Evans tenha tido o acidente. Os troços estavam traiçoeiros"

Declarações dos pilotos que participam na categoria principal do WRC, no final do primeiro dia de competição do Rali de Portugal, disputado, esta sexta-feira, na região Centro.

- Kalle Rovanperä (Toyota, 1.º classificado): "Foi um dia muito duro, especialmente durante a tarde. Tinha os pneus em muito mau estado e não foi fácil sair para a estrada nas primeiras posições. Tenho pena que o Elfyn Evans [companheiro de equipa] tenha tido o acidente. Os troços estavam traiçoeiros e com muito pó. Estavam mais fáceis para quem vinha atrás. Mas chegámos ao fim do dia e isso foi o mais importante".

- Dani Sordo (Hyundai, 2.º classificado): "Foi um bom dia. Cometi alguns pequenos erros na terceira especial, mas tentei sempre fazer o meu melhor em todos troços".

- Thierry Neuville (Hyundai, 3.º classificado): "Nem tudo correu como planeámos para hoje. Algumas vezes o instinto simplesmente não esteve presente. Não podia ter puxado mais, se tentasse, provavelmente iria sair de estrada. Tenho de manter a calma, e iremos fazer algumas alterações para podermos tentar fazer algo mais".

- Ott Tänak (Ford, 6.º classificado): "Foi uma tarde muito desafiante. Tivemos alguns problemas de manhã e estamos muito satisfeitos por termos chegado a esta fase. Não sabíamos se íamos aguentar durante a tarde, mas acabámos por o conseguir".