TCR Ibérico: Evgeniy Leonov favorito em Jarama

Segunda ronda da temporada disputa-se de novo em Espanha

O piloto russo Evgeniy Leonov, que o ano transato, aos comandos do Cupra TCR da Volcano Motorsport, foi um dos animadores do TCR Ibérico, surge como principal favorito à discussão da vitória na segunda ronda da temporada da edição 2020 deste campeonato, agendada para o próximo domingo, na pista espanhola de Jarama. Leonov chega ao traçado madrileno com uma rodagem competitiva bastante superior à que lhe foi vista em 2019 nas jornadas de Barcelona e de Portimão, depois de esta época já ter alinhado em quatro rondas (Le Castellet, Monza, Barcelona e Spa Francorchamps) do TCR Europa.

Nas duas corridas em que também vai medir forças com os pilotos do Campeonato RACE de Turismos, Leonov poderá tirar partido da "embalagem" adquirida nas provas do Europeu e confirmar quanto evoluiu desde a época anterior para se impor entre os TCR.

"Nesta época perfeitamente atípica, face às circunstâncias que resultam da pandemia, com inevitáveis alterações do calendário em quase todas as competições, tem sido uma tarefa árdua manter os compromissos agendados, mas a verdade é que temos encontrado uma boa resposta, apesar de tudo, tanto de equipas como de pilotos. E acredito que vamos continuar a ter corridas interessantes, agora em Jarama. E quero crer que 2021, depois de debelada a crise pandémica, nos poderá abrir novos horizontes...", comentou Paulo Ferreira, promotor do TCR Ibérico.

Mike Halder (Honda) é o atual líder do TCR Ibérico, cuja primeira jornada, em Barcelona, coincidiu com a do Europeu e na qual o piloto alemão obteve uma vitória e um quarto lugar. O marroquino Sami Taoufik (Audi) ocupa a segunda posição, a 4 pontos de distância de Halder e a 6 está o sueco Andreas Backman (Hyundai).