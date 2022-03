Superfast: o que esconde o novo Ferrari que espanta a Fórmula 1

FÓRMULA 1 >> Scuderia arriscou tudo no motor para 2022, já batizado de "Superfast", e os resultados estiveram à vista no Grande Prémio do Barém

A dobradinha no pódio de Charles Leclerc e Carlos Sainz, o impressionante quinto lugar do Haas de Kevin Magnussen, o sexto de Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e a estreia de Guanyu Zhou (Alfa Romeo) logo nos pontos, no Barém, representaram um ponto em comum no arranque da Fórmula 1. A unidade de potência desenvolvida pela Ferrari está num patamar superior, como os testes de pré-época já indicavam. A demonstração de qualidade foi tão positiva que até deu margem para Leclerc pregar um susto na última volta, em Sakhir. "Fiz uma pequena brincadeira no rádio, a dizer que havia algo de estranho com o motor. De certeza que deu um ataque cardíaco a alguns engenheiros, mas estava tudo bem", contou o monegasco, depois de quebrar o segundo jejum mais longo da equipa sem vencer (910 dias).