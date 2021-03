SUPERCARS Endurance é a nova competição ibérica que junta GT4 e TCR

A prova terá duas corridas em Portugal, com passagem por Portimão, em maio, e Estoril, em julho.

Chama-se SUPERCARS Endurance o novo campeonato de velocidade nascido na Península Ibérica, fruto da união de esforços entre a GT4 South European Series e o TCR Ibérico Endurance Series e que em 2021 promete concentrar as atenções dos amantes do desporto automóvel, com um total de cinco provas, duas em Portugal e três em Espanha, num aliciante formato competitivo e técnico.

O lançamento deste campeonato vai permitir não só fortalecer as diversas competições ibéricas, quer de âmbito regional quer nacional, mas também algumas europeias com carácter profissional, correspondendo às expectativas e ambições de pilotos e de equipas que procuravam algo de mais global e equilibrado.

"Na minha perspetiva, o SUPERCARS Endurance é um "up grade" às competições em circuito existentes na Península Ibérica. Pilotos e equipas podem correr com carros utilizados internacionalmente seguindo a respetiva regulamentação técnica, bem como o BOP internacional para este tipo de veículos. Será um campeonato internacional, mas sem grandes custos de deslocações adicionais, uma vez que cada fim de semana de corridas será de apenas dois dias, ao contrário do que sucede em campeonatos europeus de referência das mesmas categorias", explica Diogo Ferrão, responsável da Race Ready e promotor da GT4 South European Series.

Duas das principais categorias (GT4 e TCR) de veículos de competição em circuito na Europa passam, deste modo, a ter um campeonato conjunto na Península Ibérica, embora com classificações separadas. Recorde-se que em dezembro último, na corrida realizada no circuito de Jerez de La Frontera, pontuável no Campeonato Regional da Andaluzia, foi possível, com ambas as categorias, apresentar uma grelha com mais de 15 carros...

"Depois de assistirmos à corrida de Jerez, eu e o Diogo Ferrão constatámos que a mesma tinha sido extraordinária do ponto de vista competitivo. Tanto as equipas como os pilotos revelaram andamentos muito similares e vimos que havia ali um grande potencial para a criação de um campeonato com estas duas categorias e que mantivesse uma regulamentação técnica controlada internacionalmente. E foi, então, que começámos a trabalhar, no sentido de passar da teoria à prática", refere, por seu turno, Paulo Ferreira, promotor do TCR Europa.

O formato competitivo do SUPERCARS Endurance está desenhado em moldes idênticos aos de provas internacionais desta amplitude e dimensão. A possibilidade de a condução do carro ser partilhada por dois pilotos permite que um gentleman driver possa dividir as provas com um colega ou com um coach, aumentando a oportunidade de evoluir a sua condução.

Haverá duas sessões de Treinos Livres de 20 minutos, duas sessões de qualificação de 15 minutos, duas corridas com a duração de 45 minutos e um ou dois pilotos por viatura.

CALENDÁRIO DO SUPERCARS ENDURANCE 2021

1/2 maio - Circuito de Portimão*

5/6 junho - Circuito de Jarama (Espanha)

10/11 julho - Circuito do Estoril

25/26 setembro - Circuito de Valência (Espanha)

6/7 novembro - Circuito de Jerez de La Frontera (Espanha)

*A data poderá sofrer alteração caso o Mundial de F.1 confirme a realização do GP de Portugal.