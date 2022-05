SuperBikes: Rea vence superpole e parte em vantagem para a corrida dois

Piloto do Reino Unido obteve a primeira vitória do fim de semana, aproveitando um deslize de Toprak Razgatlioglu, e garantiu novamente a pole position

O britânico Jonathan Rea (Kawasaki) venceu, este domingo, a corrida da Superpole e conquistou a "pole position' para a corrida 2 da terceira ronda do mundial de SuperBikes, a decorrer no Autódromo do Estoril.

Depois de ter conquistado a "pole position" para a corrida 1 e ter visto o triunfo cair nas mãos do espanhol Alvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea obteve a primeira vitória do fim de semana, ao vencer a corrida da Superpole. Além da vitória, Rea conseguiu também a pole position para a corrida 2 e vai partir em vantagem para o último embate do fim de semana no Estoril.

As condições climatéricas melhoraram em relação ao sábado, embora com algumas partes da pista molhadas. O turco Toprak Razgatlioglu (Kawasaki) conseguiu passar para a liderança a meio da sessão, mas um erro no reta final da corrida fez com que Rea passasse para a frente.

À entrada para a última volta, Toprak, atual campeão do mundo, liderava com 0,773 segundos para Rea e Bautista estava bem longe, a cerca de cinco segundos. Perto do fim, o piloto turco desequilibrou-se e esteve perto de ir ao chão, erro aproveitado na perfeição por Rea, que assumiu logo o primeiro lugar. Sem grande margem para recuperar, Toprak viu, mais uma vez, a liderança escapar nos momentos finais da corrida.

O piloto britânico parte em vantagem para a corrida dois deste fim de semana, acompanhado na primeira fila por Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista, vencedor da corrida deste sábado.

Bautista é o atual líder do campeonato, com 141 pontos, e soma, até à data, quatro vitórias em sete corridas. No seu encalço está Jonathan Rea, com 119 pontos, enquanto "Razga" segue em terceiro, com 93.

A corrida 2 da terceira ronda das SuperBikes no Estoril está agendada para as 14:00 de hoje. Antes disso, entram em pista os pilotos da SuperSport, às 12:30, enquanto às 15:15 correm as SuperSport300, categoria que este fim de semana tem os portugueses Tomás Alonso e Dinis Borges a correr como "wildcards".

Na corrida deste sábado, Tomás Alonso foi obrigado a desistir no início devido a um incidente de corrida e Dinis Borges conseguiu terminar na 15.ª posição.