Substituiu Miguel Oliveira, perdeu o lugar no MotoGP e segue para o Dakar'2022

Italiano Danilo Petrucci confirmado no Dakar'2022 com a KTM

O piloto italiano de MotoGP Danilo Petrucci foi confirmado no elenco da KTM que vai participar na edição de 2022 do rali Dakar de todo-o-terreno, que se disputa no mês de janeiro.

Perdido o lugar na KTM Tech3, a equipa satélite da marca austríaca no Mundial de MotoGP, onde substituiu o português Miguel Oliveira, Petrucci acabou convidado para se mudar para o todo-o-terreno, modalidade que já praticava como forma de treinar para MotoGP.

Petrucci vai, assim, trocar a KTM RC16 por uma KTM 450 RALLY depois de 10 pódios e duas vitórias (GP de França de 2020 e GP de Itália de 2019) ao longo das 10 temporadas que disputou na categoria rainha do Mundial de Velocidade de motociclismo.

O italiano fará equipa com o austríaco Mathias Walkner, recém-coroado campeão mundial de TT e vencedor do Dakar 2018, o australiano Toby Price e o argentino Kevin Benavides.

"É um sonho tornado realidade. O Dakar é uma prova que sempre quis disputar desde que era criança. Agora, graças à KTM, esse sonho torna-se realidade e é uma grande oportunidade, pois creio que serei o único piloto a participar no Dakar um mês depois de ter competido em MotoGP", disse Petrucci, cujo "principal objetivo" passa por "terminar a corrida e aproveitar".

O Dakar, que em 2022 decorre de 2 a 14 de janeiro, será a primeira ronda do campeonato do mundo de TT, que deverá ter cinco provas.