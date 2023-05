Sprint Rally Show de 20 de maio já está lançado

Evento a acontecer nas antigas instalações do Aeródromo da Pedra da Broa, entretanto reconvertidas, promete um ambiente de festa e emoção com novo conceito de ralis mais curtos

O Sprint Rally Show, que vai ter a primeira edição a 20 e 21 deste mês, em Oliveira de Frades, já foi apresentado, com muito público presente e vários carros e pilotos em ação no primeiro teste ao percurso de quase seis quilómetros em terra batida do percurso.

Organizado pelo Clube Automóvel de Viseu, promovido pela Target Road e apoiado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, mais os municípios de Oliveira de Frades, São Pedro do Sul e Vouzela, o evento deu a conhecer o seu formato inovador, além de apresentar a área envolvente do recinto com boa parte da estrutura de apoio que servirá a prova.

As antigas instalações do Aeródromo da Pedra da Broa estão a ser reconvertidas para, no dia 20, serem palco de uma especial com 5,7 quilómetros de extensão e cinco passagens cronometradas.

A ideia é estimular a organização de provas mais curtas e compactas e que o local venha a servir para eventos promocionais para as equipas ou para sessões de teste de preparação para outras provas.

"É um evento único a nível nacional que alia a parte competitiva à 'festa' dos ralis, permitindo experiências e proximidade única a fãs e parceiros no habitual ambiente espetacular que são os ralis! Promete ser o plano ideal para um fim de semana cheio de emoção", considerou Hugo Lopes, piloto do Campeonato Portugal de Ralis, que esteve presente.