Sprint Rally Show a caminho para aproveitar a "festa dos ralis" de maio

Prova a acontecer em Oliveira de Frades e agendada para 20 e 21 de maio, uma semana depois do Rali de Portugal, apresenta um conceito diferente

Aproveitando o facto de maio ser de "festa dos ralis", com a realização do Rali de Portugal (11 a 14 de maio), o Clube Automóvel de Viseu, com o apoio da Federação e dos municípios de Oliveira de Frades, São Pedro do Sul e Vouzela, prepara-se para lançar a primeira edição do Sprint Rally Show.

As antigas instalações do Aeródromo da Pedra da Broa estão a ser reconvertidas para, a 20 de maio, serem palco de uma especial de terra batida com 5,7 quilómetros de extensão e cinco passagens cronometradas.

A ideia é estimular a organização de provas mais curtas e compactas e que o local venha a servir para eventos promocionais para as equipas ou para sessões de teste de preparação para outras provas.

O Sprint Rally Show está limitado a 25 inscritos, sendo o acesso reservado às categorias de Rally2, seguidos dos Rally 3, 4 e 5, bem como das classes R3N e R2 e dos SSV.

Para 21 de maio estão programadas atividades promocionais, receções das equipas a convidados e sessões de co-drive. Nos dois dias, a entrada é gratuita.