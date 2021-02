Sobrevivente de grande acidente na F1, Grosjean ruma à IndyCar

Francês ainda recupera das queimaduras sofridas no GP do Barém, mas já tem futuro definido

O francês Romain Grosjean anunciou esta quarta-feira que vai prosseguir a carreira no automobilismo nos Estados Unidos, rumando à Indy Car.

O piloto de 34 anos vai competir pela Rick Ware Racing, uma equipa da NASCAR que se estreia esta temporada na IndyCar, após a criação de uma parceria com a Dale Coyne Racing.

Grosjean vai participar nas 12 provas do campeonato realizadas nos traçados convencionais, descartando a presença nos três eventos nas pistas ovais. A estreia acontece a 18 de abril no Indy Grand Prix do Alabama.

De momento, o antigo piloto da Haas na Fórmula 1 ainda recupera das queimaduras sofridas nas mãos na sequência do acidente impressionante que sofreu no Grande Prémio do Barém, em novembro do ano passado.

Romain Grosjean foi contra as barreiras de proteção, vendo o seu monolugar partir-se em dois e incendiar-se e ficando 28 segundos no meio das chamas.