Skyler Howes recupera a liderança das motas na 11.ª etapa do Dakar'2023

Redação com Lusa

Americano recuperou a liderança, com 28 segundos de vantagem sobre Price e 02.44 sobre o anterior líder, o argentino Kevin Benavides (KTM).

O norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) recuperou esta quinta-feira a liderança das motas na 45.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno ao ser quarto classificado na 11.ª etapa, disputada na Arábia Saudita.

O piloto da Husqvarna concluiu os 275 quilómetros cronometrados desta quinta-feira a 02.29 minutos do vencedor, o argentino Luciano Benavides (Husqvarna), que se tornou no primeiro motociclista a vencer três etapas na edição deste ano.

O argentino - que já tinha vencido as sexta e nona etapas - bateu os australianos Daniel Sanders (GasGas) e Toby Price (KTM), segundo e terceiro classificados do dia, a 01.38 e 01.57 minutos, respetivamente.

O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi o sexto classificado, a 05.06 minutos, num dia em que se assinalaram três anos da morte do português Paulo Gonçalves, no decorrer da sétima etapa da edição de 2020.

Já Mário Patrão (KTM) foi 36.º, vencendo entre os pilotos que disputam a corrida sem assistência externa, mais conhecida por "Malle Moto", em que os pilotos têm de fazer a sua própria assistência, dispondo apenas do material que segue numa caixa que a organização do Dakar transporta para cada "bivouac" (acampamento).

"A etapa foi muito ao meu jeito e senti-me confiante em arriscar e imprimir mais velocidade. Não cometi erros de navegação e consegui a vitória após tanta luta. Dedico esta vitória ao Paulo Gonçalves, estará sempre entre nós", frisou o piloto de Seia, Campeão Europeu de Bajas e de Rally Raid.

Na geral, americano Skyler Howes recuperou a liderança, com 28 segundos de vantagem sobre Price e 02.44 sobre o anterior líder, o argentino Kevin Benavides (KTM).

Bühler é 25.º, a 04:07.50 horas, enquanto Mário Patrão é 36.º, a pouco mais de oito horas.

Na sexta-feira vai disputar-se a segunda parte da etapa maratona, em que os pilotos não têm assistência externa, entre o acampamento no deserto do Quarto Vazio e Shaybah, com 185 quilómetros cronometrados.