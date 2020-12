Sir Lewis Hamilton. Piloto vai ser condecorado pela rainha de Inglaterra

Título de cavaleiro, uma das maiores distinções atribuídas, visa enaltecer, entre outros, feitos consideráveis ao nível desportivo.

O piloto britânico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, vai ser condecorado pela rainha de Inglaterra com o título de cavaleiro, uma das maiores distinções atribuídas, graças ao notável desempenho na última época no Grande Circo, na qual conquistou o sétimo título mundial, mas não só.

A atribuição deste louvor, feita pela soberana do Reino Unido, Isabel II, remonta à idade medieval e premeia feitos excecionais em qualquer tipo de atividade, inclusive desportiva. No passado, Jackie Stewart, Stirling Moss, Frank Williams, Patrick Head e Jack Brabham, antigos pilotos de Fórmula 1, foram condecorados e ostentam o título de "sir".

Stefano Domenicali, o novo CEO da Fórmula 1, teceu, entretanto, comentários à futura distinção de Hamilton, considerando-a meritória tendo em conta o impacto do piloto britânico na pista e também fora dela.

"É um verdadeiro gigante do nosso desporto e a sua influência é enorme, tanto dentro como fora de um carro. O que ele conseguiu é fenomenal, com ainda mais para vir. Todos nós na Fórmula 1 felicitamo-lo por este merecido reconhecimento das suas realizações e esperamos ver mais do seu brilhantismo em 2021", referiu o responsável.

Lewis Hamilton, recorde-se, conquistou o sétimo título de campeão de Fórmula 1 da carreira, numa época em que contribuiu para a vitória da Mercedes na competição de construtores, e ultrapassou, inclusive, o recorde histórico de 91 vitórias de Michael Schumacher, fixando-o em 95.

Neste ano, o piloto britânico, de 35 anos de idade, foi também nomeado Laureus World Sportsman Of The Year, personalidade desportiva pela BBC e considerado pela Time Magazine como uma das 100 pessoas mais influentes no planeta.