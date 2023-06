"Sinto raiva. Se alguém poderia ter evitado o acidente, era o Johann Zarco"

Marc Márquez considera que o francês da Ducati foi o culpado

Marc Márquez é de opinião que o violento acidente que partiu a meio a Ducati a meio de Johann Zarco tem um culpado: o piloto francês da Pramac.

Questionado sobre o acidentes nos treinos do GP da Alemanha, o espanhol da Honda apontou para Zarco. "Essa é uma pergunta que deve fazer a ele [Johann Zarco], porque se sou eu a errar, eu assumo o meu erro", disse.

"Mas, dessa vez sinto raiva. Se alguém poderia ter evitado essa situação, era o Johann. Ele é que está a sair das boxes, ele é que precisa ficar atento. E se alguém estiver a vir, sobretudo nos últimos minutos, ele deve parar na saída das boxes", disse ainda.

"Não faz sentido ficar fora da linha. Como vimos no passado ou mesmo esta manhã, com Aleix Espargaró, com [Fabio] Quartararo, é muito fácil cair naquela curva, ainda mais quando você está a ir ao limite no final do treino", acrescentou. "Tivemos muita sorte em escapar daquele acidente, mas já ouvi alguém dizer "ah, Marc é perigoso". Se alguém poderia ter evitado aquela situação, era Johann Zarco", concluiu.