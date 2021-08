Sétimo lugar deixa Félix da Costa mais perto do líder da Fórmula E

Félix da Costa está na sétima posição do campeonato, com 86 pontos.

António Félix da Costa (DS Techeetah) terminou este sábado em sétimo lugar a 14.ª e penúltima ronda do Mundial de Fórmula E, para carros elétricos, disputada em Berlim, na Alemanha.

O piloto português, que até foi segundo na qualificação, terminou a primeira de duas corridas do fim de semana no sétimo lugar, a 6,777 segundos do vencedor, o brasileiro Lucas di Grassi (Audi).

O suíço Eduardo Mortara (Rokit Venturi) foi segundo, a 0,141 segundos, com o neozelandês Mitch Evans (Jaguar) em terceiro, a 5,499 segundos.

"Foi uma qualificação muito boa, com o segundo lugar. Estávamos a gerir bem a corrida, mas percebi cedo que ia ser complicado manter as posições. Não éramos rápidos o suficiente e estávamos a desgastar em demasia os pneus de trás. Tem sido assim com o nosso carro", começou por explicar o piloto de Cascais, que hoje somou seis pontos no campeonato.

Com o resultado da corrida de sábado, Félix da Costa está na sétima posição do campeonato, com 86 pontos, mas a apenas nove pontos do líder, o holandês Nick de Vries (Mercedes).

"Amanhã [domingo] a pista inverte. Hoje ganhámos pontos ao líder do campeonato, vamos tentar melhorar o carro para a corrida. Continuamos aqui, vivos e com vontade de lutar", frisou o piloto português, que espera revalidar o título conquistado no ano passado, nesta mesma pista do aeroporto de Tempelhof.