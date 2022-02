Série "F1: Drive to Survive" já tem data de lançamento definida

A famosa série "F1: Drive to Survive", que acompanha a temporada de Fórmula 1, vai estrear, na Netflix, a 11 de março.

A Netflix anunciou, esta quarta-feira, que a quarta temporada da série "F1: Drive to Survive" vai estrear no dia 11 de março. A série, que vai ter dez episódios, acompanha a época 2021 da Fórmula 1, com especial destaque para o duelo de titãs entre Lewis Hamilton e Max Verstappen - o neerlandês venceu o título na última volta da última corrida.

No entanto, é sabido que o piloto da Red Bull recusou participar ativiamente na série, em desacordo com a forma como certos momentos de temporadas passadas foram descritos pela Netflix.

De referir que a estreia está agendada para uma semana antes do arranque da época 2022 da Fórmula 1.