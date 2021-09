"Ser um Schumacher é uma bênção e uma maldição"

David Schumacher, que compete em Fórmula 3, expressou as sensações contraditórias causadas por ser, não só, familiar do campeoníssimo germânico

Membro do clã Schumacher, sendo sobrinho do antigo piloto alemão de Fórmula 1, vítima de um acidente nos Alpes franceses que o deixou em estado vegetativo, David assumiu a indefinição que o apelido lhe causa, denotando vantagens e dissabores.

"Não sei como seria se o meu apelido não fosse Schumacher. Cresci assim e habituei-me a isso. Maldição ou bênção? Penso que ambos", afirmo o piloto de Fórmula 3.

David Schumacher, filho do também ex-piloto Ralf, assegurou, todavia, que o facto de ser familiar do célebre e antigo campeoníssimo piloto de Fórmula 1 "não é nada irritante" e que, mesmo assim, tem possibilidade de viver com tranquilidade.

"Desde que tenho conduzido na Fórmula 3, quase ninguém me reconhece e posso viver a minha vida da forma que eu quero. Tenho paz e sossego, posso ir almoçar normalmente", detalhou David, em declarações citadas pelo jornal 'Marca'.

O mais jovem piloto do clã Schumacher revelou, ainda, que "gostaria de ascender" ao patamar mais alto da Fórmula 1 e, aí, enfrentar o primo Mick Schumacher (Haas), com quem diz ter uma "boa relação". "Espero poder fazê-lo", desejou David.

Consciente de que "tenho que provar o meu valor", o sobrinho de Michael Schumacher está no 11.º lugar (55 pontos) do campeonato mundial de Fórmula 3 (duas divisões abaixo do Grande Circo), na qual compete pela Trident Racing.