Sem Lewis Hamilton, quem vai pilotar o Mercedes? Há um favorito e um plano b

Lewis Hamilton testou positivo à covid-19 e falha o Grande Prémio de Sakhir, no Barém, no próximo fim de semana

Lewis Hamilton testou positivo à covid-19 e não vai participar no Grande Prémio de Sakhir, no próximo fim de semana, deixando a Mercedes com um problema para resolver rapidamente. Quem estará no monolugar 44, fazendo equipa com ValtteriBottas?

Ao lugar do já campeão do mundo de 2020 correm três candidatos, com a imprensa especializada a apontar George Russell, da Williams, a ser a opção preferida da escuderia dirigia por Toto Wolff. No entanto, o jovem britânico está sob contrato com Williams, o que deixaria a escuderia de Grove a ter de procurar rapidamente um substituto.

Stoffel Vandoorne é o outro piloto que poderia substituir Hamilton neste fim de semana. O belga é piloto de reserva da Mercedes e correria a custo zero. O facto de estar na Europa atrasaria a sua chegada ao Barém, no mínimo só na noite de quarta-feira.