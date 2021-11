Sébastien Ogier termina segundo dia de Monza na frente e fica mais perto do título

Redação com Lusa

Piloto francês gere vantagem confortável

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) terminou o segundo dia do rali de Monza, última prova do Mundial, na frente da classificação depois de ter recuperado a liderança na última especial, ficando mais próximo da conquista do título.

Ogier, que chega a esta derradeira ronda com 17 pontos de avanço face ao britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), concluiu a etapa de hoje com o tempo de 2:13.27,2 horas e apenas meio segundo de avanço sobre Evans, o anterior líder.

O espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) é agora terceiro, a 27,4 segundos de Ogier.

O piloto gaulês, que começou o dia com um atraso de 1,4 segundos para o companheiro de equipa, saltou para o comando logo na especial de abertura, para ceder o comando novamente a Elfyn Evans no troço seguinte.

Ogier viria a recuperar a liderança novamente, antes de a perder duas especiais depois para Evans, para chegar ao comando definitivamente na derradeira especial, ganha por Sordo que, aproveitando um toque do belga Thierry Neuville (Hyundai i20) numa barreira, ascendeu ao terceiro lugar.

Sébastien Ogier chega, assim, ao último dia de prova a precisar de terminar entre os três primeiros para conquistar o título pela oitava vez na sua carreira.

"O plano não passa por vencer [o rali]. Depois de ter sofrido na primeira passagem por esta última especial, mudei os pneus e não sei se isso fez a diferença", comentou Ogier.

Já Elfyn Evans parece resignado, queixando-se da "falta de visibilidade" que o obriga a "travar demasiado cedo" em algumas situações.

Para domingo estão previstas mais três especiais, incluindo a power stage final, que distribui 15 pontos pelos cinco mais rápidos, num total de 39,53 quilómetros cronometrados.