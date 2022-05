Sébastien Ogier também desiste do Rali de Portugal

Francês furou duas vezes, juntando-se ao compatriota Sébastien Loeb no lote de desistentes.

O francês Sébastien Ogier ficou esta sexta-feira pela sétima especial da 55.ª edição do Rali de Portugal, ao ter um segundo furo, na segunda passagem por Arganil. Em Góis, na especial anterior, o piloto da Toyota já tinha tido um primeiro, sendo obrigado a trocar de pneu.

Ogier candidato a chegar a uma sexta vitória em solo nacional para desempatar com Markku Alén, mas as classificativas do Centro estão a ser madrastas para os pilotos. Ott Tanak (Hyundai i20 N) também furou duas vezes. Craig Breen (Ford Puma) furou em Góis e Gus Greensmith em Arganil.

O abandono de Ogier junta-se ao de Sébastien Loeb (Ford Puma), que, na segunda passagem pela Lousã, foi contra um muro, danificando a parte traseira.

Assim, já não é possível que um duelo entre os dois campeões, a correr em part-time, se repita como em Monte Carlo.

Ainda esta sexta-feira se realiza uma classificativa em Mortágua, fechando o dia com a superespecial de Lousada.